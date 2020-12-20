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Директор детдома в Одесской области насиловал своих маленьких воспитанников – прокуратура

Директор детдома в Одесской области насиловал своих маленьких воспитанников – прокуратура

Директор специализированного детского дома в Одесской области развращал и сексуально насиловал своих маленьких воспитанников. “Педагогу” уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии и развращении малолетних. Директору детдома грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Одесской области. 

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В сообщении не указывается название детдома, однако упоминается, что расследование вела прокуратура Измаила. А в Измаиле есть детдом, где содержат детей от рождения до семи лет.

По версии следствия, директор детдома в 2018 – 2020 годах систематически водил в свой кабинет троих детей, чтобы якобы поиграть, посмотреть мультики, угоститься сладостями. Пользуясь своим авторитетом, зависимым положением и беззащитностью детей, он неоднократно совершал в отношении детей сексуально насилие и развратные действия.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения о подозреваемого.

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О “педофильском” скандале в Измаильском детдоме подробно рассказывается в расследовании “Громадського”.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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