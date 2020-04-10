Под Одессой засняли нависшие над морем склоны, которые вот-вот обрушатся (фото)

Оползневые зоны запечатлели на побережье у села Санжейка Овидиопольского района.

Об этом сообщает volnorez.com.ua.

Судя по фото, которые попали в сеть, склоны оказались в плачевном состоянии.

Они уже начали деформироваться и вот-вот сползут вниз, потянув за собой расположенные там постройки.

При этом могут пострадать не только коттеджные домики курортников, а и жилые дома, где постоянно находятся местные жители.

Фото: volnorez.com.ua

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