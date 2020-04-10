Под Одессой засняли нависшие над морем склоны, которые вот-вот обрушатся (фото)

Оползневые зоны запечатлели на побережье у села Санжейка Овидиопольского района.
Об этом сообщает volnorez.com.ua.
Судя по фото, которые попали в сеть, склоны оказались в плачевном состоянии.
Они уже начали деформироваться и вот-вот сползут вниз, потянув за собой расположенные там постройки.
При этом могут пострадать не только коттеджные домики курортников, а и жилые дома, где постоянно находятся местные жители.
Фото: volnorez.com.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!