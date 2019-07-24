Под Одессой задержали пенсионера, изнасиловавшего 9-летнего мальчика

Инцидент случился вчера, 23 июля, у сельского пруда в Одесской области. По горячим следам злоумышленника почти сразу же поймали.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на его странице в соцсетях.

По информации Нацполиции, 9-летний мальчик приехал в гости к родственникам в село. Он пошел ловить рыбу на ставок за селом. Пока малыш стоял на берегу с удочкой в руках, к нему сзади подкрался пожилой мужчина. Он закрыл мальчику рот руками и утащил в сторожевой домик, где надругался над жертвой.

Весь в слезах напуганный малыш прибежал со ставка домой. Когда он рассказал родным, что произошло, они тут же вызвали полицию.

Во время оперативных действий правоохранители установили личность насильника, его удалось задержать. Как стало известно, 63-летний мужчина – пенсионер, подрабатывал сторожем, охраняя территорию у водоема. Его действия классифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Криминального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Последние недели несут шокирующие новости: чуть ли не каждый день появляются сообщения о пропажах, изнасилованиях, убийствах детей. В связи с этим 11 июля Верховная Рада приняла закон о принудительной химической кастрации за изнасилование детей.

Фото: ФБ Вячеслава Аброськина