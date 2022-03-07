В Украине создали Tелеграм-канал с информацией о потерявшихся и найденных детях

Из Одесской области эвакуировали 713 детей-сирот Все дети — воспитанники 33 заведений из региона: детских домов государственного и семейного типа, интернатов, патронатных, попечительских семей и др. Детей отправили в Румынию и Польшу. ПОДРОБНЕЕ

Больница Израиля готова бесплатно принимать на лечение онкобольных детей из Украины Международная благотворительная организация Rotary international информирует о том, что больница Хадасса Эйн Керем Израиль готова бесплатно принимать детей из Украины для лечения онкозаболеваний и трансплантации косного мозга. ПОДРОБНЕЕ

Как поддержать детей во время войны О том, как вести себя во время войны с детьми, как поддержать их, рассказала психолог Екатерина Зайцева. ПОДРОБНЕЕ