В Украине создали Tелеграм-канал с информацией о потерявшихся и найденных детях

В Украине создали Телеграм-канал, для поиска людей, пропавших во время вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, он оперативно предоставляет информацию о найденных и потерявшихся детях.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
С помощью поисковой базы также можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
Перейти на канал можно по ссылке.
В запросе необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего человека;
- его год рождения;
- обстоятельства, при которых он исчез;
- когда в последний раз была связь с ним;
- его контактный номер.
«Также просим всех максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей»,
– предупредил министр.
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Фото с Tелеграм-канала Михаила Федорова
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