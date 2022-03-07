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В Украине создали Tелеграм-канал с информацией о потерявшихся и найденных детях

В Украине создали Tелеграм-канал с информацией о потерявшихся и найденных детях

В Украине создали Телеграм-канал, для поиска людей, пропавших во время вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, он оперативно предоставляет информацию о найденных и потерявшихся детях.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Рецепты

С помощью поисковой базы также можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

Перейти на канал можно по ссылке.

В запросе необходимо указать:

  • имя и фамилию пропавшего человека;
  • его год рождения;
  • обстоятельства, при которых он исчез;
  • когда в последний раз была связь с ним;
  • его контактный номер.

«Также просим всех максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей»,

– предупредил министр.

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Фото с Tелеграм-канала Михаила Федорова

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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