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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой волонтеры спасли жизнь человеку, подтолкнув карету скорой помощи (видео)

Под Одессой волонтеры спасли жизнь человеку, подтолкнув карету скорой помощи (видео)

На днях мы рассказывали о том, что неравнодушные одесситы разыскали пропавшего пенсионера, который потерял память.

80-летнего Петра Арсентьевича нашли под Теплодаром. Он ушел с дачи и заблудился. Неделю бродил по полям без еды и воды.

В итоге волонтеры обогрели его, накормили и вызвали медиков. Но как оказалось, это еще не вся история, которая благодаря добровольцам закончилась хэппи-эндом.

На место врачи добрались без проблем. А вот обратная дорога заставила собравшихся понервничать. Дело в том, что карета скорой помощи заглохла в поле.

Об этом написала на ее странице в  Facebook волонтер Елена Ионова.

Елена рассказала, что вряд ли медики смогли бы уехать, если бы не включились добровольцы. И женщины, и мужчины стали дружно толкать машину. Для того чтобы сдвинуть ее с места, понадобилось десять минут.

“Ситуация красноречива, говорит обо всех реформах и системе, и конечно, о цене человеческой жизни, – написала волонтер”.

Фото: Facebook группы “ЛучшиеЛюди Одесса”

Видео: Елена Ионова

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