Под Одессой водитель легковушки сбил насмерть пешехода – принял за столб

По данным областного управления полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Как объяснил водитель легковушки – 32-летний одессит – выезжая с автозаправки, он заметил у дороги четный предмет, который принял за столб. Когда же он приблизился к нему, человек выскочил ему под колеса.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что вечером 20 ноября у одесского рынка «7 километр» столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Honda. В ДТП пострадали 5 человек. Позже водитель Honda умер в больнице. Виновника аварии – 25-летнего водителя Volkswagen – задержали.

Фото иллюстрационное