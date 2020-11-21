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Возле одесского «7 километра» Volkswagen протаранил Honda, убив водителя

Возле одесского «7 километра» Volkswagen протаранил Honda, убив водителя

Вчера вечером, 20 ноября, у одесского промтоварного рынка «7 километр» столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Honda.

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По информации управления Нацполиции в Одесской области, водитель Volkswagen, который двигался с Прилиманского в Одессу, проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил автомобиль Honda, который выезжал со стороны рынка на зеленый свет.

В результате все, кто был в Honda – водитель и двое пассажиров – получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Позже стало известно, что водитель Honda 1994 года рождения скончался в больнице.

В аварии также пострадали водитель и пассажир Volkswagen – обоим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация потребовалась только одному.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство. Виновника аварии – 25-летнего водителя Volkswagen – задержали. Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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