Новости Одессы и Одесской области

В поселке под Одессой хотят соорудить осеннюю новогоднюю елку

В поселке под Одессой хотят соорудить осеннюю новогоднюю елку

В поселке городского типа Доброслав Одесской области хотят побить очередной креативный рекорд: изготовить ко Дню святого Николая новогоднюю елку из осенних листьев.

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С этой целью в поселке объявлен сбор кленовых листьев, сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко.

«Для нового рекорда нам нужно очень много кленовых листочков всех осенних цветов. Если у кого дома есть клены и из них еще не облетели листочки, соберите их и принесите в поселковый совет, пожалуйста. Будем вам очень благодарны!» – написала она в Facebook.

Ранее в Доброславе уже не раз сооружали креативные елки, в частности, из цветных карандашей и раковин рапанов.

Напомним, в Одесской области уже начали продавать новогодние сосны.

Фото: Facebook Людмилы Прокопечко

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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