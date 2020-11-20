В поселке под Одессой хотят соорудить осеннюю новогоднюю елку

В поселке городского типа Доброслав Одесской области хотят побить очередной креативный рекорд: изготовить ко Дню святого Николая новогоднюю елку из осенних листьев.
С этой целью в поселке объявлен сбор кленовых листьев, сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко.
«Для нового рекорда нам нужно очень много кленовых листочков всех осенних цветов. Если у кого дома есть клены и из них еще не облетели листочки, соберите их и принесите в поселковый совет, пожалуйста. Будем вам очень благодарны!» – написала она в Facebook.
Ранее в Доброславе уже не раз сооружали креативные елки, в частности, из цветных карандашей и раковин рапанов.
Напомним, в Одесской области уже начали продавать новогодние сосны.
Фото: Facebook Людмилы Прокопечко