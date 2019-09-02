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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой родителей школьницы оштрафовали за поведение дочери

Под Одессой родителей школьницы оштрафовали за поведение дочери

Инцидент произошел в одном из сел Кодымского района.

Там учащуюся школы обвиняют в том, что она срывала уроки физкультуры.
Об этом сообщает pushkinska.net, ссылаясь на появившиеся недавно данные в судебном реестре.

Как выяснилось, девочка неоднократно доводила до “белого каления” местного учителя физкультуры. Она оскорбляла педагога, материлась и обзывала его. О том, чтобы проводить в такой атмосфере занятия и дальше, не могло быть и речи. В итоге на педсовете решили школьницу наказать, подали в суд.

Служители Фемиды постановили, что мать девочки недостаточно уделяет внимания воспитанию дочери. Теперь ей придется выплатить 1,7 тыс. гривен штрафа. Кроме того, суд обязал женщину к выплате сбора, суммой 384 грн.

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Фото: image.mel.fm

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