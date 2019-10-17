Под Одессой произошла авария со взрывом: есть жертвы (фото, видео)

ДТП произошло на автодороге в Килийском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Был сильный туман. Водитель легкового авто Volkswagen Passat ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину.
Машину занесло на бетонную стелу, в результате произошло столкновение.
Случайные очевидцы пишут в соцсетях, что сидящий за рулем 31-летний автомобилист сразу потерял сознание. Его пассажирка звала на помощь. Один из свидетелей бросился выламывать дверцу авто, ее заклинило.
Но внезапно автомобиль загорелся, а затем взорвался.
По данным полиции, все находящиеся в машине сгорели заживо.
Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за несоблюдения техники безопасности на дороге в условиях тумана. Правоохранители открыли уголовное производство.
Фото: ГУНП в Одесской области
Видео: Bessarabia INFORM