Под Одессой произошла авария со взрывом: есть жертвы (фото, видео)

ДТП произошло на автодороге в Килийском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Был сильный туман. Водитель легкового авто Volkswagen Passat ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину.

Машину занесло на бетонную стелу, в результате произошло столкновение.

Случайные очевидцы пишут в соцсетях, что сидящий за рулем 31-летний автомобилист сразу потерял сознание. Его пассажирка звала на помощь. Один из свидетелей бросился выламывать дверцу авто, ее заклинило.

Но внезапно автомобиль загорелся, а затем взорвался.

По данным полиции, все находящиеся в машине сгорели заживо.

Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за несоблюдения техники безопасности на дороге в условиях тумана. Правоохранители открыли уголовное производство.

Фото: ГУНП в Одесской области

Видео: Bessarabia INFORM