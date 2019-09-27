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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой построят мусороперерабатывающий завод

Под Одессой построят мусороперерабатывающий завод

Одесский горсовет выделил участок для строительства мусороперерабатывающего завода. Его возведут на территории промышленной зоны в Кулиндорово, за поселком Котовского.

Об этом заявил депутат Одесского городского совета Олег Брындак, сообщает Оdessit.ua.

— Очень важно содержать в чистоте такой большой туристический город, как Одесса. Да и новые требования законодательства предполагают современный подход к решению проблем утилизации мусора, например, его раздельное сжигание. Мы должны идти в ногу со временем и построить мусороперерабатывающий завод, который отвечает всем нормам цивилизованной переработки отходов, — заявил Олег Брындак.

По информации депутата, на сегодняшний день единственная в Одессе свалка с трудом справляется с растущей нагрузкой. Кроме того, эта территория находится в аренде, что не позволяет осуществлять какие-либо инновационные проекты. Выделение нового участка для строительства муниципального мусороперерабатывающего завода поможет решить городскую проблему.

Напомним, нашелся инвестор, готовый построить мусороперерабатывающий завод в Рени.

Фото: canacopegdl.com

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