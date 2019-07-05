Нашелся инвестор, готовый построить мусороперерабатывающий завод в Рени

В Рени Одесской области планируют построить мусороперерабатывающий завод. Инвестор уже подал заявку на оформление под этот проект пяти гектаров земли в районе так называемой «Дороги дружбы».

Как сообщил bessarabiainform.com мэр Рени Игорь Плехов, ориентировочно такой завод сможет перерабатывать 50 тонн мусора в сутки. Стоимость проекта составит около 13 миллионов евро.

Утилизация твердых бытовых отходов будет производиться путем пиролиза (термическое разложение мусора без доступа кислорода). Это позволит вырабатывать попутно тепловую энергию.

Ренийская городская свалка появилась возле села Долинское в начале 1970-х годов. Поначалу она не доставляла особых неприятностей, однако с ростом использования пластика и полиэтилена она стала превращаться в экологическую проблему. Сейчас свалка является источником загрязнения окружающей среды: во время горения она распространяет вокруг зловонный воздух, наполненный опасными веществами.

В Рени уже сделан первый шаг в сторону цивилизованной сортировки мусора – в городе появились специально оборудованные места (сетки-контейнеры) для сбора пластиковых бутылок. Этим занялся один из местных предпринимателей.

Фото: canacopegdl.com