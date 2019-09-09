Под Одессой полицейские задержали мужчину с наркотиками в банках

Инцидент произошел в селе Нерубайское Беляевского района.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

У 48-летнего местного жителя дома обнаружили марихуану. Он хранил ее в банках.

Мужчина заверил правоохранителей в том, что держал наркотические средства исключительно для себя.

Помимо этого, оперативники нашли четыре пластиковых устройства для употребления наркотиков.

Их изъяли и отправили на экспертизу.

По факту происшествия открыли уголовное дело. Идет следствие. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: cannabis-outdoor.net