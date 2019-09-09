Под Одессой полицейские задержали мужчину с наркотиками в банках

Инцидент произошел в селе Нерубайское Беляевского района.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
У 48-летнего местного жителя дома обнаружили марихуану. Он хранил ее в банках.
Мужчина заверил правоохранителей в том, что держал наркотические средства исключительно для себя.
Помимо этого, оперативники нашли четыре пластиковых устройства для употребления наркотиков.
Их изъяли и отправили на экспертизу.
По факту происшествия открыли уголовное дело. Идет следствие. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: cannabis-outdoor.net
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