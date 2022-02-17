Под Одессой поезд сломал мужчине челюсть: для его эвакуации понадобились спасатели

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Поздним вечером 16 февраля в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в окрестностях ПГТ Великодолинское, грузовой поезд сбил мужчину.

Пострадавший нуждался в неотложной помощи.

Оперативно прибыв на место вызова, спасатели с помощью специальных ношей осторожно транспортировали пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.

В настоящее время анкетные данные пострадавшего и детали происшествия — устанавливаются.

Мужчина направлен в Черноморскую больницу с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 6 спасателей.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области