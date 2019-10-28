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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой онлайн-сервис поможет быстрее решить проблемы: как это работает

Под Одессой онлайн-сервис поможет быстрее решить проблемы: как это работает

Ноу-хау запустили в Южном, что в нескольких часах езды от Одессы.

Там на основе Всеукраинского портала создали локальный электронный сервис “Открытый город”. Об этом сообщает yuzhny.info.

Благодаря порталу местные жители смогут добиться скорейшего решения общественных проблем.

Так, на сайте можно оставлять заявки, которые автоматически передадут в нужную городскую службу. Затем в мэрии обещают оперативно отреагировать и устранить причины жалоб.

Несмотря на то, что сервис заработал всего пару дней назад, жители Южного уже успели им воспользоваться, оставив несколько заявок. Так, в частности, люди посетовали на неправильную парковку, мусор и разбитое дорожное полотно.

Как это работает:

  1. Под логотипом платформы «Открытый город» нужно выбрать кнопку “Сообщить”
  2. Открыть раздел “Проблемы и решения”
  3. Выбрать категорию проблемы
  4. Отметить точку на карте, где следует устранить проблему
  5. Добавить заголовок, описать суть проблемы, загрузить фото или видео, кликнуть на окошко “Отправить”

Фото: yuzhny.info

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