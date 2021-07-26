Под Одессой мужчина едва не лишился руки, ремонтируя авто (фото)

В воскресенье, 25 июля, спасатели помогли жителю села Малая Долина Одесского района, пострадавшему во время ремонта легкового авто.
Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, руку мужчины зажало двигателем в моторном отсеке.
Прибывшие по вызову спасатели при помощи универсального гидравлического инструмента и домкрата, извлекли руку пострадавшего и передали его на попечение медиков скорой помощи.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как спасатели Одесской области «тренируются на кошках».
Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области