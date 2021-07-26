Под Одессой мужчина едва не лишился руки, ремонтируя авто (фото)

Одесская служба спасения организовала пункт для временного размещения местных жителей, которые не могут из-за непогоды находиться в своих домах, пострадавших от стихии 22 июля.

Огненные трагедии в лагере «Виктория», отеле «Токио-Стар» и доме Асвадурова вынесли на повестку дня вопрос — готовы ли наши пожарные эффективно спасать людей, оказавшихся в огненной ловушке? Дополнительным поводом для беспокойства стало все возрастающее количество высотных зданий, до верхушек которых, случись несчастье, дотянется далеко не каждая пожарная лестница. Подумать об этом случай представился совсем недавно.

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