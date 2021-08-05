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Под Одессой автоледи влетела в прилавок с арбузами и травмировала девочку-подростка (фото, видео)

Под Одессой автоледи влетела в прилавок с арбузами и травмировала девочку-подростка (фото, видео)

Сегодня днем, 5 августа, произошло ДТП на трассе Одесса – Черноморск: женщина-водитель иномарки выехала на обочину и на полном ходу влетела в придорожную лавку с арбузами и дынями.

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, авария произошла по дороге из Одессы в Санжейку. 32-летняя водитель автомобиля KIA Magentis неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, врезалась в прилавок с арбузами.

«Начинающая автоледи пыталась обогнать на трассе «Жигуль», врезала по тормозам – из-за этого машину занесло и с управлением она не справилась», – комментируют ситуацию очевидцы в соцсетях.

В момент ДТП у прилавка стояла 16-летняя девочка – она получила серьезные травмы. Пострадала и сама «автоледи». Обоих пострадавших госпитализировали.

А вот машина восстановлению не подлежит.

дтп под Одессой

В сети появилось видео последствий аварии:

Ранее на трассе Одесса – Рени произошла серьезная дорожная авария с участием двух легковых авто – ВАЗ и Hyundai. В ДТП пострадали четыре человека.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области, видео: Телеграм-канал «Худесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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