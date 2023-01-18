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Под Киевом вертолет с министром МВД упал возле детского сада, погибли дети

Под Киевом вертолет с министром МВД упал возле детского сада, погибли дети

В Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с большим числом погибших. Среди них дети. Вертолет, в котором находилось руководство министерства внутренних дел, упал посреди жилого района. В результате загорелся детский сад поблизости.

Об этом сообщил руководитель национальной полиции Украины Игорь Клименко.

На своей странице в facebook он написал:

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

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По обновленной информации от МВД количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек. Среди погибших – трое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 12 детей.

По предварительной версии, причиной крушения мог стать туман. Пилот вертолета не увидел вовремя высотного здания, потом попытался резко набрать высоту чтобы олететь его, из-за чего, скорее всего, вертолет потерял управление.

Также рассматриваются версии диверсии или технической неисправности вертолета.

Детский сад в Броварах после падения возле него вертолета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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