Почему перекрыли трассу Одесса-Кишинев?

Акцию протеста устроили под Одессой активисты в субботу 7 марта.
Они в районе поворота на Беляевку перекрыли автодорогу Одесса-Кишинев.
Об этом сообщил одесский журналист Андрей Анастасов, передает odessa.online.
Так, люди вышли на трассу, курсируя туда-сюда по проезжей части. Водители выстроились в тянучку.
Требование народа – отремонтировать дорогу Беляевка-Теплодар-Широкая Балка.
Фото: odessa.online
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