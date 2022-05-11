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Почему не работает «горячая линия» горсовета «15-35»: объясняем

Почему не работает «горячая линия» горсовета «15-35»: объясняем

В редакцию «Одесской жизни» часто стали обращаться читатели с жалобами на то, что номер Единого центра обращений граждан «15-35» недоступен.

По словам наших читателей: то при наборе номера вызов обрывается, то вовсе недоступен, а тем, кто смог дозвониться — не могут связаться с оператором. Журналист нашей редакции попытался набрать «горячую линию» телефона доверия мэра нашего города, однако столкнулся с теми же проблемами.

Тогда мы связались с пресс-службой Одесского горсовета и задали соответствующий вопрос: «Почему невозможно дозвониться в Единый центр обращения граждан и с чем это связано?». И вот как нам разъяснили данную ситуацию:

  • Во-первых, набирать номер 15-35 нужно только со стационарного телефона, не с мобильного.
  • Во-вторых, сейчас большой поток звонков, особенно в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Каждую минуту приходит около 24 обращений от одесситов, операторы не успевают отвечать и консультировать.
  • В-третьих, не стоит забывать о другом номере Единого центра обращений граждан — (048) 705-55-55. Вы также попадете в горсовет и сможете получить все необходимые услуги по телефону.

Напомним, что позвонив в Единый центр обращений граждан вы можете:

  • связаться со скорой коммунальной помощью (вызвать «аварийку» можно и по номеру 15-01 с мобильного) — нажмите цифру 1;
  • вызвать аварийно-спасательную службу (пожарную, полицию, «скорую») — нажмите на цифру 3;
  • дозвониться в теплоснабжение — нажмите цифру 5;
  • решить вопросы касательно электротранспорта — нажмите цифру 6;
  • позвонить в ДТЭК — нажмите цифру 7;
  • получить консультацию от сотрудника ЦНАПа — нажмите цифру 9;
  • связаться с оператором Единого центра обращений граждан — нажмите цифру 0.

Не забывайте и об электронной платформе горсовета — 1535.odessa.ua. Здесь принимают письменные обращения граждан.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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