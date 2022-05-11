Почему не работает «горячая линия» горсовета «15-35»: объясняем

В редакцию «Одесской жизни» часто стали обращаться читатели с жалобами на то, что номер Единого центра обращений граждан «15-35» недоступен.

По словам наших читателей: то при наборе номера вызов обрывается, то вовсе недоступен, а тем, кто смог дозвониться — не могут связаться с оператором. Журналист нашей редакции попытался набрать «горячую линию» телефона доверия мэра нашего города, однако столкнулся с теми же проблемами.

Тогда мы связались с пресс-службой Одесского горсовета и задали соответствующий вопрос: «Почему невозможно дозвониться в Единый центр обращения граждан и с чем это связано?». И вот как нам разъяснили данную ситуацию:

Во-первых, набирать номер 15-35 нужно только со стационарного телефона , не с мобильного.

нужно только , не с мобильного. Во-вторых, сейчас большой поток звонков , особенно в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Каждую минуту приходит около 24 обращений от одесситов, операторы не успевают отвечать и консультировать.

, особенно в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Каждую минуту приходит около 24 обращений от одесситов, В-третьих, не стоит забывать о другом номере Единого центра обращений граждан — (048) 705-55-55. Вы также попадете в горсовет и сможете получить все необходимые услуги по телефону.

Напомним, что позвонив в Единый центр обращений граждан вы можете:

связаться со скорой коммунальной помощью (вызвать «аварийку» можно и по номеру 15-01 с мобильного) — нажмите цифру 1 ;

(вызвать «аварийку» можно и по номеру — нажмите цифру ; вызвать аварийно-спасательную службу (пожарную, полицию, «скорую») — нажмите на цифру 3 ;

(пожарную, полицию, «скорую») — нажмите на цифру ; дозвониться в теплоснабжение — нажмите цифру 5 ;

— нажмите цифру ; решить вопросы касательно электротранспорта — нажмите цифру 6 ;

— нажмите цифру ; позвонить в ДТЭК — нажмите цифру 7;

— нажмите цифру получить консультацию от сотрудника ЦНАПа — нажмите цифру 9 ;

— нажмите цифру ; связаться с оператором Единого центра обращений граждан — нажмите цифру 0.

Не забывайте и об электронной платформе горсовета — 1535.odessa.ua. Здесь принимают письменные обращения граждан.