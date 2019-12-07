Почему баба Яга против: как проходит децентрализация в Одесской области

Одесская область — в лидерах антирейтинга по темпам и количеству создания объединенных территориальных громад (ОТГ). В конце ноября Одесский облсовет практически единодушно выступил против так называемого принудительного объединения территориальных громад. Ко Дню местного самоуправления, который отмечается 7 декабря, «Одесская жизнь» обратилась к депутатам и попыталась выяснить причину такого неприятия децентрализации в местных органах власти и управления, а также поинтересовались их личным мнением по этому вопросу.

Первым и единственным, кто ответил нашему изданию, был депутат 137-го избирательного округа Алексей Гончаренко. В своем ответе в Фейсбуке он написал:

«Позиция Одесского облсовета – это позиция людей, которую они отстаивают на своем уровне. Так как депутаты бывают в области, посещают города и села, они знают, как там относятся к определенным вопросам, чего там боятся и к чему стремятся. Так вот новаторских принудительных колхозов, которые предлагают сделать Зеленский и Гончарук, на местах не хотят. Люди не видят причин, почему их громадам необходимо принудительное объединение.

Такое впечатление, что новая власть хочет насильно всех загнать в колхозы и получить от этого максимальную выгоду. Пока этот напор всех только отталкивает, а не привлекает. Хотя, я очень поддерживаю децентрализацию как реформу. Потому что будучи секретарем комитета по местному самоуправлению в прошлом созыве, я, по сути, эту реформу и разрабатывал вместе с коллегами.

Децентрализация нужна, но добровольная и с понятными «правилами игры». Если люди увидят на примере своих соседей, что это выгодно для них и что это развивает громады во всех смыслах, то именно такие успешные примеры подтолкнут их к объединению. В таком случае дело сдвинется с мертвой точки. А пока насильно мил не будешь».

Остальные народные избранники — депутаты Верховной Рады Украины Николай Скорик и Анатолий Киссе, депутат 143-го избирательного округа Анатолий Урбанский и глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый — наше обращение проигнорировали.

Правда, на сайте «112.UA» было опубликовано мнение Николая Скорика о децентрализации и объединении громад, которое он высказал на внеочередной сессии Одесского облсовета. Скорик считает, что решение об объединении можно принимать после референдума и на добровольной основе — только в таком случае это не будет принудительным шагом вразрез с интересами громад. Кроме того, он считает, что убирать из этой цепи областные советы как ключевой орган местного самоуправления нельзя.

Свое мнение Скорик пояснил так: «В Бессарабии есть мононациональные села, являющиеся самодостаточными и не имеющими необходимости в объединении. Зачем их объединять и какая цель преследуется в этом случае? Правильно было бы в этом зале, с привлечением всех депутатов, в первую очередь от партии «Слуга народа», представить этот проект и сказать честно, что мы меняем конституционное устройство».

Фото: agropolit.com

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