Поблизу Одеського порту моряк вистрибнув з судна у море, щоб отримати страхування

З іноземного судна, що підходило до одеського порту, у воду вистрибнув один з членів екіпажу.

Про це повідомила пресслужба Одеського прикордонного загону.

Сьогодні, з судна під прапором Коморських островів, що йшло з Туреччини та вже підходило до причалу, зненацька вистрибнув чоловік. Буксир, який рухався позаду теплоходу, помітив відчайдуха та підібрав, аби доставити до берега.

Стрибуном виявився громадянин Індії – член екіпажу.

Згодом, індієць поділився причиною, що змусила його до такого вчинку – начебто, таким чином він міг отримати виплати за страхування від нещасних випадків.

Наразі громадянин Індії знаходиться на борту судна та очікує на рішення суду. Крім того, його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Фото: пресслужба