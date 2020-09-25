Побережье Одессы «обрастет» стандартными лавочками по 10 тысяч за штуку

КП «Побережье» закупит 134 бетонные лавки за 1,383 млн гривен для установки на побережье Одессы.
Информация о прошедшем тендере опубликована на сайте Prozorro. Победителем тендера, состоявшегося 23 сентября, стало ООО «Лаборатория света», которая предложила выполнить работы на 1 тыс гривен дешевле, чем второй участник тендера (ООО «ГСЛ»).
По условиям тендера победитель должен установить 134 лавки в курортной зоне Одессы до конца 2020 года:
- в Лузановке – 65 штук
- в Отраде – 17 штук
- на «Дельфине» – 20 штук
- в Аркадии – 12 штук
- на набережной 11-й станции Б.Фонтана – 20 штук
Одна лавка с логотипом Одессы обойдется в среднем около 10 тыс гривен.
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