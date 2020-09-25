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Побережье Одессы «обрастет» стандартными лавочками по 10 тысяч за штуку

Побережье Одессы «обрастет» стандартными лавочками по 10 тысяч за штуку

КП «Побережье» закупит 134 бетонные лавки за 1,383 млн гривен для установки на побережье Одессы.

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Информация о прошедшем тендере опубликована на сайте Prozorro. Победителем тендера, состоявшегося 23 сентября, стало ООО «Лаборатория света», которая предложила выполнить работы на 1 тыс гривен дешевле, чем второй участник тендера (ООО «ГСЛ»).

По условиям тендера победитель должен установить 134 лавки в курортной зоне Одессы до конца 2020 года:

  • в Лузановке – 65 штук
  • в Отраде – 17 штук
  • на «Дельфине» – 20 штук
  • в Аркадии – 12 штук
  • на набережной 11-й станции Б.Фонтана – 20 штук

Одна лавка с логотипом Одессы обойдется в среднем около 10 тыс гривен.

Ранее мы писали, кто стал хозяином одесской Колоннады.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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