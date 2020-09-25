Новости Одессы и Одесской области

Кто стал «хозяином» одесской Колоннады?

Кто стал «хозяином» одесской Колоннады?

У одесской Колоннады (Бельведера) Воронцовского дворца, открытой после долгой реставрации в конце лета прошлого года,  не было «хозяина». То есть, ни у одного подразделения Одесского горсовета она до сих пор не находилась на балансе.

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Теперь у визитной карточки Одессы есть полноправный хозяин: ею будет заниматься Управление охраны объектов культурного наследия, которому она передана на баланс. Такое решение было принято в ходе заседания исполкома Одесского городского совета.

Как сообщил начальник управления охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, будет создан фонд, из которого будут выделяться средства на помывку, покраску и покрытие антивандальными средствами Колоннады. Также есть договоренность со службой 0-77 об установке дополнительных камер, которые позволят видеть, что делается на самой колоннаде. Что касается внутренних полуподвальных помещений, то на первом этапе планируется обновить экспозицию истории самого бельведера и его реставрации. Кроме того, уже есть предварительные договоренности с несколькими галереями, которые были бы заинтересованы выставлять картины на таком объекте, проводить культурные вечера.

— Мы хотим, чтобы этот объект как минимум в туристический сезон работал как привлекательная точка, интересная не только архитектурой, но и наполненностью, — сказал Павел Остапенко.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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