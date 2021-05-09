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Всё в дом: в Одессе исчезнувшие с прибрежного склона скамейки «материализовались» в жилом дворе (фото)

Всё в дом: в Одессе исчезнувшие с прибрежного склона скамейки «материализовались» в жилом дворе (фото)

В Одессе неизвестные срезали две скамейки, установленные горожанами на прибрежном склоне у спуска от санатория им. Чкалова. Несколько дней спустя исчезнувшие скамейки были обнаружены на территории закрытого двора многоэтажки на Французском бульваре.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на одесситов, принимавших участие в установке скамеек.

Ранее горожане приобрели за собственные средства четыре скамейки и поставили их на склоне, чтобы, сидя на них, можно было любоваться морем. Но их планам не суждено было осуществиться: помешали похитители, которые срезали и «умыкнули» уличную мебель.

Как оказалось, две скамейки утащили, по всей видимости, поближе к своему дому.

Чьих рук дело, не уточняется.

скамейка на склоне

Скамейки установили на склоне, чтобы развивать эту территорию

скамейки украли

Но вскоре они исчезли…

скамейка во дворе

…и неожиданно нашлись

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Фото: Думская

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