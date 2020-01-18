По вашим письмам: сколько газа дают по субсидии

В нашу редакцию пришло письмо: «Какие нормы потребления газа установлены для получения субсидии? Леонид Иванович, г. Одесса». Отвечаем.

Нормы потребления, или так называемые социальные нормативы, прописаны в Постановлении Кабинета Министров Украины «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (в редакции от 1.10 2019 г.). Они распространяются на получателей субсидий и льгот.

Важно знать

Субсидия предоставляется на погашение расходов по оплате коммунальных услуг в пределах норм потребления. Услуги, потребленные свыше указанных норм, оплачиваются потребителями за свой счет.

Нормы потребления газа для субсидий и льгот

Природный газ для приготовления пищи и нагрева воды При наличии газовой плиты и горячего водоснабжения 3,3 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя 5,4 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты и газового водонагревателя 10,5 куб. м на одного человека в месяц Природный газ для индивидуального отопления (отопительный период – с 16 октября по 15 апреля включительно) На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто отапливает жилье газовым котлом) 4 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади на месяц в отопительный период

Мария Васильева

Фото: 112.ua

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