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Новости Одессы и Одесской области

По вашим письмам: сколько газа дают по субсидии

По вашим письмам: сколько газа дают по субсидии

В нашу редакцию пришло письмо: «Какие нормы потребления газа установлены для получения субсидии? Леонид Иванович, г. Одесса». Отвечаем.

Нормы потребления, или так называемые социальные нормативы, прописаны в Постановлении Кабинета Министров Украины «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (в редакции от 1.10 2019 г.). Они распространяются на получателей субсидий и льгот.

Важно знать

Субсидия предоставляется на погашение расходов по оплате коммунальных услуг в пределах норм потребления. Услуги, потребленные свыше указанных норм, оплачиваются потребителями за свой счет.

 

Нормы потребления газа для субсидий и льгот 

 

                                  Природный газ для приготовления пищи и нагрева воды
При наличии газовой плиты и  горячего водоснабжения3,3 куб. м на одного человека в месяц
При наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения и газового 

водонагревателя

5,4 куб. м на одного человека в месяц
При наличии газовой плиты и газового водонагревателя10,5 куб. м на одного человека в месяц
                                          Природный газ для индивидуального отопления 

                              (отопительный период – с 16 октября по 15 апреля включительно)

На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто отапливает жилье газовым котлом)4 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади на месяц в отопительный период 

Мария Васильева

Фото: 112.ua

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