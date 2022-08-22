По Одесской области нанесен ракетный удар – что известно?

Сегодня утром, в понедельник, 22 августа 2022 года, враг нанес очередной ракетный удар по территории Одесской области.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35.

Удар по одному из объектов инфраструктуры региона, сообщают в военном командовании.

Предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.

Отметим, что сейчас в Одессе и области воздушная тревога – уже третья за сегодняшнее утро.

Напомним, ночью 21 августа российские агрессоры массово атаковали Одесскую область крылатыми ракетами. Из пяти ракет две сбили силы противовоздушной обороны, еще три попали по агропредприятию в одной из громад Одесского района. В результате были уничтожены склады с пшеницей, собранной в этом году.

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