В ВСУ сообщили о последствиях ночного удара ракетами по Одессе

Целью противника был объект критической инфраструктуры, но в цель они не попали. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Юг»
Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу.
Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, остальные происшествия уточняются.
— сказано в сообщении.
С самого утра враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву.
В оперативном командовании «Юг» также отмечают, что силы охраны и обороны юга – на защите вашей безопасности. В ВСУ уверяют, что украинская армия делает все, чтобы обстановка в нашем регионе была стабильной и контролируемой.