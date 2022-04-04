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В ВСУ сообщили о последствиях ночного удара ракетами по Одессе

В ВСУ сообщили о последствиях ночного удара ракетами по Одессе

Целью противника был объект критической инфраструктуры, но в цель они не попали. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Юг»

Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу.

Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, остальные происшествия уточняются.

— сказано в сообщении.

С самого утра враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву.

В оперативном командовании «Юг» также отмечают, что силы охраны и обороны юга – на защите вашей безопасности. В ВСУ уверяют, что украинская армия делает все, чтобы обстановка в нашем регионе была стабильной и контролируемой.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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