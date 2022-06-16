По Одессе путешествует «Книжковий курінь»

Путешествующая библиотека, кочующая библиотека, передвижная библиотека… Определять можно как угодно, а называется это нововведение «Книжковий курінь». Что же это такое и как это работает?

О его сути рассказывает один из создателей проекта Владимир Чигринец (Volodymyr Chyhrynets):

«Мы (некоторые – из бывшей команды Музеона) создали небольшую странствующую библиотеку «Книжковий курінь», которая сейчас базируется в Одессе. Наша цель – развивать культуру чтения наиболее доступным способом, популяризировать актуальные издания и развивать кросскультурное локальное сообщество, желающее исследовать свою историю, научную и философскую мысль, искусство или что-нибудь другое. Наш книжный фонд образовался путем объединения нескольких частных библиотек и пополняется благодаря поступлениям от лиц, желающих нас поддержать».

Как это работает? Одесситы могут не только взять домой книгу, но и пополнить коллекцию библиотеки. В приоритете – издания по истории, философии, искусству, урбанистике, краеведению, социологии, антропологии, экологии, научно-популярная, а также украинская классическая и современная литература.

Книги выдаются для чтения на две недели. Услуга бесплатная.

Постоянного места у этой необычной библиотеки нет, она же – кочующая. То есть, ее организаторы путешествуют по разным локациям города, участвуют в культурных мероприятиях, встречаются с читателями лично.

С полным списком имеющихся в этой необычной библиотеке изданиями можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы заказать книгу, а заодно ознакомиться с новинками и предстоящими мероприятиями, где будет участвовать эта библиотека-путешественница, обращайтесь сюда.

По поводу интересующих книг можно также обратиться «в личку» на страницу Volodymyr Chyhrynets.

Фото с Facebook-страницы Volodymyr Chyhrynets