По населенному пункту Одесской области нанесли ракетный удар – есть пострадавшие (видео)

Сегодня вечером, 1 апреля 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, удар противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту Одесского района. Удар был нанесен с ракетного комплекса «Искандер», расположенного на территории аннексированного Крыма. Есть пострадавшие.

«Мы это так не оставим. Я обещаю, что они пожалеют о каждом пуске ракеты и о каждом обстреле нашей земли»,

– добавил Марченко.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук проинформировал, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

Более подробную информацию в Одесской военной администрации по понятным причинам пока не обнародуют.

Помимо этого, Братчук призвал одесситов и жителей области беречь друг друга и держаться сообща, «так как все мы должны работать и работаем на победу».

«Мы действительно находимся в постоянной зоне риска… И Одесса – фронтовой город. Одесса – город, который будет обороняться и защищаться. Враг нервничает и беснуется. У него нет других способов кроме как запугивать и бить нас ракетами… Мы верим в наши Вооруженные силы и в наши силы противовоздушной обороны»,

– говорит в своем вечернем видеообращении спикер Одесской ОВА.

Одеса. Ворог біснується, б’є ракетами. Ми будемо оборонятися. Ми будемо захищатися. Рашисти будуть покарані за нанесене zло. Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 1 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесской области остается высокой.

Фото иллюстративное, УСИ