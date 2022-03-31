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Угроза нанесения ракетного удара по Одессе остается высокой, – спикер военной администрации (видео)

Угроза нанесения ракетного удара по Одессе остается высокой, – спикер военной администрации (видео)

Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесской области, к сожалению, остается высокой.

Об этом заявил сегодня, 31 марта, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Эта угроза постоянная»,

– сказал он в своем утреннем видеообращении.

Речь идет в первую очередь о крылатых ракетах морского базирования типа «Калибр». Этими ракетами оснащены российские суда, которые в настоящее время дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, напоминает Братчук, судно «Адмирал Макаров», которое сейчас располагается в оккупированном Севастополе, пополнило свой боекомплект этими ракетами и, как стало известно, готово к бою.

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Скорость ракеты «Калибр» составляет около 800 км/час и имеет запрограммированную локацию. Украинские ПВО отслеживают эти ракеты и чаще всего успешно сбивают, но, к сожалению, ракеты способны менять свою траекторию и поэтому угроза нанесения удара остается в силе. В этой связи Братчук призывает одесситов не переживать, но в то же время не забывать о наличии угрозы как и о том, что война еще продолжается.

 

⚡️Доброго ранку, ми з Одеси!

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу «Калібр» на фрегаті «Адмірал Макаров». Вражино, на кожну твою ракету — пильні очі наших сил оборони. Ласкаво просимо до пекла!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 30 марта 2022 г.

 

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Фото: Цензор.Нет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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