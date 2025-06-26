Прогноз погоды в Одессе на 27 июня
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный 5-10 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 июня
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем южный, 9-14 м/с,
местами во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°C, днем 25-30°C, местами до 34°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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