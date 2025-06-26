Аллея Стамбульского парка в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 27 июня

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°C, днем 25-27°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 июня

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем южный, 9-14 м/с,

местами во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°C, днем 25-30°C, местами до 34°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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