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По центру Одессы ходили полуголые люди с пакетами на головах – что это было? (видео)

По центру Одессы ходили полуголые люди с пакетами на головах – что это было? (видео)

В пятницу, 30 июля, одесситов и гостей города удивил странный перформанс, который устроила небольшая группа молодых людей. Они прошли по центру города в одном нижнем белье с бумажными пакетами на головах. А в руках они держали головы манекенов.

Видео нетривиальной акции быстро облетело соцсети и местные Телеграм-каналы. Люди наперебой принялись строить догадки, что бы это значило: то ли это «шествие очередных фемок-бодипозитивщиц», то ли «местный Ку-клукс-клан», а может просто «безголовые на пляж идут», либо вообще «реклама сыра» или съемки клипа?

Как оказалось, акцию устроила группа молодых художников перфоманистов. Это действо они назвали проектом «Головы». Предполагалось, что искусственные головы, которые несли демонстранты, напоминают некоторых украинских политиков. Таким образом, участники акции хотели обратить внимание на «отсутствие в стране политиков-патриотов и неосведомленность избирателей в политических вопросах».

Тем не менее, судя по комментариям в соцсетях, креативных молодых людей мало кто понял, зато многие сделали вывод о том, что «молодежь явно быстро сходит с ума».

Напомним, сегодня, 31 июля и в воскресенье, 1 августа, в Одессе состоится ставший уже традиционным фестиваль песчаных скульптур Odessa Sand Fest.

Фото: скриншот с видео, видео Телеграм-канала «Ху… Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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