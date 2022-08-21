В Берлине появится площадь Одессы: почему немцы решили ее так назвать

В берлинском районе Лихтенберг одну из площадей города назовут «Odessa-Platz» – в знак поддержки и солидарности с Украиной.

Об этом сообщили на официальном сайте берлинской мэрии.

«Как и многие украинские города, охваченные боевыми действиями, Одесса является центром российских атак. Одесса выступает за борьбу за свободу Украины и демократическую и свободную Европу», – сказал мэр округа Михаэль Грюнст.

Ранее безымянная площадь будет названа в честь украинского города Одессы по инициативе районного управления.

16 августа 2022 года районное управление решило, что реконструированная рыночная площадь между Райнштайнштрассе и Эренфельсштрассе на Тресковалли будет называться «Одесса-Плац».

Мэр округа Михаэль Грюнст сказал:

Агрессивная война россии против Украины также очень трогает нас в Лихтенберге. Назвав площадь в центре Карлсхорста, мы хотим установить еще один видимый знак солидарности с Украиной от Лихтенберга. Я хотел бы поблагодарить всех лихтенбергцев за уже проявленную солидарность и конкретную поддержку народа Украины.

А окружной советник по общественному порядку, окружающей среде и транспорту Мартин Шефер заявил:

Часто мы беспомощны перед лицом войны и так мало можем сделать. Каждый знак солидарности имеет значение, в том числе и для всех других мест военных действий в мире. Мы поддерживаем Украину и сейчас проясним это, назвав эту площадь [в честь Одессы]. Карлсхорст может гордиться этим местом.

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Графика: KATAPULT Ukraine