Пляж под Одессой утопает в мусоре и превращается в болото

Прибрежная зона возле села Крыжановка сильно загрязнена, а неподалеку от детского лагеря «Молодая гвардия» в море текут зловонные стоки.

Об этом сообщает издание «Деловая Одесса».

Сточные воды, которые, предположительно, текут со стороны отеля и ресторана, уже образовали целое «озеро» на берегу и источают отвратительный запах. Морская вода даже по виду и запаху очень грязная.

Несколько лет назад в Крыжановке была сооружена буна, чтобы защитить берег от размывания. Споры о целесообразности строительства этого объекта не утихают и сейчас. Местные жители говорят, что у них из-за буны разразилась самая настоящая экологическая катастрофа. Возле буны море стало безжизненным, похожим на болото. Кучи мусора могут оставаться на берегу по нескольку недель, источая смрад, а убирают их очень редко.

Виталий Оплачко