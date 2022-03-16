Платите за коммуналку на почте? Комиссия в марте будет меньше

При оплате некоторых услуг на «Укрпочте» несколько лет действовала акция «Счастливые часы». В частности, если оплата производилась до 15.00, комиссия уменьшалась на 50%.

Во время военного положения предприятие связи решило продлить действие акции на весь рабочий день. При этом скидка на комиссию составит только 25%. Акция действует с 15 по 31 марта. Эту информацию «Укрпочта» разместила на своем официальном сайте и на своей страничке в Фейсбук.

Скидка на комиссию действует, если вы оплачиваете:

счета за любые коммунальные сервисы;

телефонную связь, телевидение и интернет;

прочие регулярные платежи;

При расчете размера комиссии за услугу на протяжении всего рабочего дня применяется формула: 0,75 × тариф, действующий на момент предоставления услуги.

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Узнать, в каком отделении «Укрпочты» действует такая акция, можно на сайте предприятия: offices.ukrposhta.ua.

Введите в пустое поле название вашего населенного пункта. Затем справа нажмите «Показать фильтры» и поставьте ✔ напротив фильтра «-25% на комиссию за платежи». С помощью фильтра можно найти также отделения, которые принимают посылки, выдают наличные с банковской карты и так далее.

Напомним, что недавно «Укрпочта» заявила о том, что не будет брать плату за хранение посылок до отмены военного положения. Кроме того, предприятие возобновило пересылку международных отправлений. Так, «посылки из дома» украинцам, эвакуировавшимся в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, «Укрпочта» доставляет со скидкой 70%.

Автор Ольга Новикова