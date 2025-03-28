Отключения света

Северный РЭС

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Работы до 19.00:

  • Тепличная, 3б,4а,
  • Матросская, 2,
  • Болбочана, 19,19а,
  • Шполянская, 73-87.

Южный РЭС

Работы до 16.00:

  • Фонтанская дор., 106-171.

Работы до 18.00:

  • Краснова, 11-14.

Работы до 19.00:

  • Люстдорфская дор, 152-240,
  • Долгая, 23-121,
  • Яхненко, 2-47,
  • Айвазовского, 1-66,
  • переулок 1-2й Офицерский, 1-15,
  • переулок 1-2й Сиротский, 1-9,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • переулок 1-2й Тепличный, 1-10,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • Ореховая, 1-90,194,
  • Бориса Эдуардса, 1-28,
  • Равенства, 196,
  • пер. Линейный, 1-6,
  • Офицерская, 1-38,
  • пер. Ливерпульский, 1-7,
  • пер. Рыбальский, 2-6,
  • Абрикосовая, 1-41,
  • Дубовый Гай, 3-41,
  • Лигинская, 22-26, 225,
  • пер. Гетманский, 1-9, 49, 62,
  • пер. Дружный, 1-20,
  • Жемчужная, 8-82,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
  • Ак.Гамалии, 23/уч. к.20,51 /уч.9, 67б, 82,
  • Трамвайная, 1-24,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • переулок Вишневый, 46-50,
  • переулок Электрический, 4а,б,
  • переулок Трамвайный, 2.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Приморская, 29-45,
  • Академическая, 6-26,
  • Преображенская, 1-7,
  • Софиевская, 7-32,
  • Независимости, 2-6,
  • Торговая, 1-10,
  • Савельева, 3-24,
  • Кленовая, 4-13,
  • Добровольцев, 10б, 26/4,
  • Сегедская, 14,
  • Фонтанская дор., 3-9,
  • Тенистая, 2а,
  • пер. Светлый, 1-2,
  • Генуэзская, 20.

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