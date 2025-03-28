Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Тепличная, 3б,4а,
- Матросская, 2,
- Болбочана, 19,19а,
- Шполянская, 73-87.
Южный РЭС
Работы до 16.00:
- Фонтанская дор., 106-171.
Работы до 18.00:
- Краснова, 11-14.
Работы до 19.00:
- Люстдорфская дор, 152-240,
- Долгая, 23-121,
- Яхненко, 2-47,
- Айвазовского, 1-66,
- переулок 1-2й Офицерский, 1-15,
- переулок 1-2й Сиротский, 1-9,
- переулок Смелый, 1-16,
- переулок 1-2й Тепличный, 1-10,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Черноморский, 3,5,
- Ореховая, 1-90,194,
- Бориса Эдуардса, 1-28,
- Равенства, 196,
- пер. Линейный, 1-6,
- Офицерская, 1-38,
- пер. Ливерпульский, 1-7,
- пер. Рыбальский, 2-6,
- Абрикосовая, 1-41,
- Дубовый Гай, 3-41,
- Лигинская, 22-26, 225,
- пер. Гетманский, 1-9, 49, 62,
- пер. Дружный, 1-20,
- Жемчужная, 8-82,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
- Ак.Гамалии, 23/уч. к.20,51 /уч.9, 67б, 82,
- Трамвайная, 1-24,
- Троллейбусная, 1-42,
- переулок Вишневый, 46-50,
- переулок Электрический, 4а,б,
- переулок Трамвайный, 2.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Приморская, 29-45,
- Академическая, 6-26,
- Преображенская, 1-7,
- Софиевская, 7-32,
- Независимости, 2-6,
- Торговая, 1-10,
- Савельева, 3-24,
- Кленовая, 4-13,
- Добровольцев, 10б, 26/4,
- Сегедская, 14,
- Фонтанская дор., 3-9,
- Тенистая, 2а,
- пер. Светлый, 1-2,
- Генуэзская, 20.