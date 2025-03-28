Отключения света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 19.00:

  • Теплична, 3б,4а,
  • Матроська, 2,
  • Болбочана, 19,19а,
  • Шполянська, 73-87.

Південний РЕМ

Роботи до 16.00:

  • Фонтанська дор., 106-171.

Роботи до 18.00:

  • Краснова, 11-14.

Роботи до 19.00:

  • Люстдорфська дор., 152-240,
  • Довга, 23-121,
  • Яхненка, 2-47,
  • Айвазовського, 1-66,
  • пров. 1-2й Офіцерський, 1-15,
  • пров. 1-2й Сирітський, 1-9,
  • пров. Смілий, 1-16,
  • пров. 1-2й Тепличний, 1-10,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Чорноморський, 3,5,
  • Горіхова, 1-90,194,
  • Бориса Едуардса, 1-28,
  • Рівності, 196,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • Офіцерська, 1-38,
  • пров. Ліверпульський, 1-7,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • Абрикосова, 1-41,
  • Дубовий Гай, 3-41,
  • Лігінська, 22-26, 225,
  • пров. Гетьманський, 1-9, 49, 62,
  • пров. Дружний, 1-20,
  • Перлинна, 8-82,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6б,
  • Ак.Гамалії, 23/уч. к.20,51/уч.9, 67б, 82,
  • Трамвайна, 1-24,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • пров. Вишневий, 46-50,
  • пров. Електричний, 4а,б,
  • пров. Трамвайний, 2.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Приморська, 29-45,
  • Академічна, 6-26,
  • Преображенська, 1-7,
  • Софіївська, 7-32,
  • Незалежності, 2-6,
  • Торгова, 1-10,
  • Савельєва, 3-24,
  • Кленова, 4-13,
  • Добровольців, 10б, 26/4,
  • Сегедська, 14,
  • Фонтанська дор., 3-9,
  • Тіниста, 2а,
  • пров. Світлий, 1-2,
  • Генуезька, 20.

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