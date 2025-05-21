Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Левитана,19/корп.3,
- Академическая, 30а-52а,
- Ахматовой,
- Вернадского,
- Костанди,
- Куприна,
- Левитана, 19/4,19/5,
- Люстдорфская дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,
- Научная,
- Равенства, 2 — 28,
- Сумская, 24-70,
- Айвазовского, 72а, 84в,
- Харьковская, 2-20,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5 — 58г,
- дорога Фонтанская, 129,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
- переулок 3-й Костанди, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,
- переулок 3-й Украинский 1-12/1,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический 1-20,
- переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные),
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
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Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 28 бригады, 4-58,
- Агрономическая,
- Балтская дорога, 153,
- Беляевская, 1-9,
- В. Бувалкина, 6-18,
- Кольцевая 1-12,
- Котляревского, 12б,
- Круговая,
- Крушельницкого, 1-37,
- М. Михновского,
- Болбочана,
- Молодежная,
- Д. Ойстраха, 18,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-13,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Л. Гинзбург,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерской, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- пер. Оранжерейный, 1-20,
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 22.