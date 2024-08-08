Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 8 августа

В четверг, 7 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Северный РЭС
Работы до 14:00:
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42–103,
- пер. Савранький (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-40,
- пер. 1й, 2й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7, 2а, 3а, 7а
- Пересыпская, 8-50,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
- Локомотивная, 1-27.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Вторая, 18б, 20,
- Симоненко, 2а.
Центральный РЭС
В работе до 17.00:
- Пр.Шевченко, 12/к.1,2.
В работе до 19:00:
- Новикова, 2-12,
- Выездная, 1-44,
- Партизанская, 3-30,
- Столбовая, 1-18,
- Верстакостроительная, 1-19.