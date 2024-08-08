Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 8 августа

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 8 августа

В четверг, 7 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Северный РЭС

Работы до 14:00:

  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42–103,
  • пер. Савранький (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-40,
  • пер. 1й, 2й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7, 2а, 3а, 7а
  • Пересыпская, 8-50,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
  • Локомотивная, 1-27.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Вторая, 18б, 20,
  • Симоненко, 2а.

Центральный РЭС

В работе до 17.00:

  • Пр.Шевченко, 12/к.1,2.

В работе до 19:00:

  • Новикова, 2-12,
  • Выездная, 1-44,
  • Партизанская, 3-30,
  • Столбовая, 1-18,
  • Верстакостроительная, 1-19.
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