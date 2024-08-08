Новини Одеси та Одеської області

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 8 серпня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 8 серпня

У четвер, 7 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Північний РЕМ

Роботи до 14:00:

  • Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
  • пров. Савранький (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-40,
  • пров. 1й, 2й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7, 2а, 3а, 7а
  • Пересипська, 8-50,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54,
  • Локомотивна, 1-27.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Друга, 18б, 20,
  • Симоненка, 2а.

Центральний РЕМ

В роботі до 17.00:

  • Пр.Шевченка, 12/к.1,2.

В роботі до 19.00:

  • Новікова, 2-12,
  • Виїзна, 1-44,
  • Партизанська, 3-30,
  • Стовпова, 1-18,
  • Верстатобудівна, 1-19.
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