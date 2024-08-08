Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 8 серпня

У четвер, 7 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Північний РЕМ
Роботи до 14:00:
- Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
- пров. Савранький (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-40,
- пров. 1й, 2й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7, 2а, 3а, 7а
- Пересипська, 8-50,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54,
- Локомотивна, 1-27.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Друга, 18б, 20,
- Симоненка, 2а.
Центральний РЕМ
В роботі до 17.00:
- Пр.Шевченка, 12/к.1,2.
В роботі до 19.00:
- Новікова, 2-12,
- Виїзна, 1-44,
- Партизанська, 3-30,
- Стовпова, 1-18,
- Верстатобудівна, 1-19.