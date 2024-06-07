Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 7 июня

В пятницу, 7 июня, в Одессе из-за текущих ремонтов сети произойдут плановые отключения света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Малишевского (Гастелло),
- Квиткова,
- Клименко,
- Кордонная,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Николая Лысенко (Корнюшина),
- Косяченко Алексея, 2,
- Йозефа Прибика (Минская1),
- Платановая ,
- Сельская, 29, 29а, 31, 33, 35 — 40, 42, 44,
- Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 8
- Туристическая, 8 9, 14, 15,
- пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
- пер. 2-й Сиреневый,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Сиреневый, 1,2,3,3а,4,5,6