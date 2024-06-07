Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 7 червня

У п’ятницю, 7 червня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Малішевського (Гастелло),
- Квіткова,
- Клименко,
- Кордонна,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Косяченко Олексія, 2,
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Платанова,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 29, 29а, 31, 33, 35 – 40, 42, 44,
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
- пров. 2-й Бузковий,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проїзд Бузковий, 1,2,3,3а,4,5,6