Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 7 червня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 7 червня

У п’ятницю, 7 червня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Малішевського (Гастелло),
  • Квіткова,
  • Клименко,
  • Кордонна,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • Косяченко Олексія, 2,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Платанова,
  • Радісна, 114, 116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, 29, 29а, 31, 33, 35 – 40, 42, 44,
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
  • пров. 2-й Бузковий,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проїзд Бузковий, 1,2,3,3а,4,5,6
Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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