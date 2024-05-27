Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 27 мая

В понедельник, 27 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 15-23, 30-38,
- Левитана, 101, 101а, 101г,
- Ильфа и Петрова, 21, 23,
- просп. Академика Глушко, 19-25,
- Академика Королева, 42, 44, 48/корп.1,
- 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 16-22б,
- Костанди, 187, 187/корп.1,189
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Дюковская, 8,
- Дальницкая, 31-41,
- Малая Арнаутская,
- Ковальская,
- Еврейская,
- Преображенская,
- Тираспольская,
- Троицкая, 60,
- пл. Соборная, 1,
- Большая Арнаутская,
- Льва Толстого, 17, 19,
- Спиридонивская,
- Нежинская,
- Новосельского,
- Вороного Николая, 4а,
- Строганова,
- Владислава Домбровского (Желябова),
- Радужная,
- Святослава Рихтера,
- Цветочная,
- Кордонная, 25,
- Алексея Косяченко,
- Татьяны Тесс,
- пер. Кострова, 7,
- Платанова,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1-й Сиреневый,
- пер. 2-й Сиреневый,
- пер. Сиреневый,
- Ковровый,
- проезд Сиреневый,
- пер. Успенский,
- Апрельская,
- Йозеф Прибика (Минская),
- Сельская,
- Туристская,
- 1-я Степная,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Малишевского (Гастелло),
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатная, 28-54,
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
- пер. Джутовый, 1-10а,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (переулок Москвина), 1-12,
- переулок Радиальный, 1-12,
- пл. Веры Холодной, 1, 3,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- переулок Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
- Жуковского, 39,
- Базарная, 92, 100.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Романа Шухевича, 9-36,
- Сергея Ядова, 51-61а,
- Шилова, 29-37, 30-42а,
- Куницы, 5-17,
- Одесская, 2-10, 12, 50-54, 58/корп.1,
- Проценка, 40-48,
- пер. Нефтяников, 3-9,4-8а.
Работы до 18:00:
- Академика Воробьева, 14-18а,
- Одесская, 48,48а,
- Выставочная, 13-19, 14-32,
- Зоринская, 34, 34а,
- Шевалевых (Лизы Чайкиной), 1-19а,
- Нечуй-Левицкого, 4-16,
- Парковая, 28, 28а.