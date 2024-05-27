Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 27 мая

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 27 мая

В понедельник, 27 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 15-23, 30-38,
  • Левитана, 101, 101а, 101г,
  • Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 19-25,
  • Академика Королева, 42, 44, 48/корп.1,
  • 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 16-22б,
  • Костанди, 187, 187/корп.1,189

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Дюковская, 8,
  • Дальницкая, 31-41,
  • Малая Арнаутская,
  • Ковальская,
  • Еврейская,
  • Преображенская,
  • Тираспольская,
  • Троицкая, 60,
  • пл. Соборная, 1,
  • Большая Арнаутская,
  • Льва Толстого, 17, 19,
  • Спиридонивская,
  • Нежинская,
  • Новосельского,
  • Вороного Николая, 4а,
  • Строганова,
  • Владислава Домбровского (Желябова),
  • Радужная,
  • Святослава Рихтера,
  • Цветочная,
  • Кордонная, 25,
  • Алексея Косяченко,
  • Татьяны Тесс,
  • пер. Кострова, 7,
  • Платанова,
  • Радостная, 114, 116,
  • пер. 1-й Сиреневый,
  • пер. 2-й Сиреневый,
  • пер. Сиреневый,
  • Ковровый,
  • проезд Сиреневый,
  • пер. Успенский,
  • Апрельская,
  • Йозеф Прибика (Минская),
  • Сельская,
  • Туристская,
  • 1-я Степная,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Малишевского (Гастелло),
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатная, 28-54,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
  • пер. Джутовый, 1-10а,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • Литавровый переулок (переулок Москвина), 1-12,
  • переулок Радиальный, 1-12,
  • пл. Веры Холодной, 1, 3,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • переулок Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
  • Жуковского, 39,
  • Базарная, 92, 100.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Романа Шухевича, 9-36,
  • Сергея Ядова, 51-61а,
  • Шилова, 29-37, 30-42а,
  • Куницы, 5-17,
  • Одесская, 2-10, 12, 50-54, 58/корп.1,
  • Проценка, 40-48,
  • пер. Нефтяников, 3-9,4-8а.

Работы до 18:00:

  • Академика Воробьева, 14-18а,
  • Одесская, 48,48а,
  • Выставочная, 13-19, 14-32,
  • Зоринская, 34, 34а,
  • Шевалевых (Лизы Чайкиной), 1-19а,
  • Нечуй-Левицкого, 4-16,
  • Парковая, 28, 28а.
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