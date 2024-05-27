Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 27 травня

У понеділок, 27 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 15-23, 30-38, Левітана, 101, 101а, 101г, Ільфа і Петрова, 21, 23, просп. Академіка Глушка, 19-25, Академіка Корольова, 42, 44, 48/корп.1, 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 16-22б, Костанді, 187, 187/корп.1,189
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Дюковська, 8, Дальницька, 31-41, Мала Арнаутська, Ковальська, Єврейська, Преображенська, Тираспольська, Троїцька, 60, пл. Соборна, 1, Велика Арнаутська, Льва Толстого, 17, 19, Спірідонивська, Ніжинська, Новосельського, Вороного Миколи, 4а, Строганова, Владислава Домбровського (Желябова), Райдужна, Святослава Ріхтера, Квіткова, Кордонна, 25, Олексія Косяченко, Тетяни Тесс, пров. Кострова, 7, Платанова, Радісна, 114, 116, пров. 1-й Бузковий, пров. 2-й Бузковий, пров. Бузковий, Килимовий, проїзд Бузковий, пров. Успенський, Квітнева, Йозеф Прибіка (Мінська), Сільська, Туристська, 1-а Степова, Ближні Млини ( Кондренка), Малішевського (Гастелло), Клименко, 25, 33в, Гранатна, 28-54, пров. 1-й Кипарисний, 2,4, пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4, пров. Джутовий, 1-10а, пров. Конструкторський, 1-11, Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12, пров. Радіальний, 1-12, пл. Віри Холодної, 1, 3, Центральний Аеропорт, 1-15, 23, пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Жуковського, 39, Базарна, 92, 100.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Романа Шухевича, 9 -36, Сергія Ядова, 51- 61а, Шилова, 29-37, 30- 42а, Куниці, 5-17, Одеська, 2-10, 12, 50-54, 58/корп.1, Проценка, 40-48, пров. Нафтовиків, 3-9,4-8а.
Роботи до 18:00:
- Академіка Воробйова, 14-18а,
- Одеська, 48,48а,
- Виставочна, 13-19, 14-32,
- Зорінська, 34, 34а,
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а,
- Нечуй-Левицького, 4-16,
- Паркова, 28, 28а.