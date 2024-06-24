Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 24 июня

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 24 июня

В понедельник, 24 июня, в Одессе из-за текущих ремонтов сети произойдут плановые отключения света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

В работе до 10:00:

  • Китобойная, 77,77в,
  • Костанди,
  • Фонтанская дорога, 36-165,
  • Ляпидовского, 1-16,
  • пер. Ванный
  • пер. Приморский, 1-15,
  • Хрустальная, 1-12,
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18,
  • Куприна, 9а,
  • пер. 1-й Украинский, 1-11,
  • пер. 2-й Костанди, 1-15,
  • пер. 2-й Украинский, 1,2
  • пер. 3-й Костанди, 1-11,
  • Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22б,
  • Бернардацци 8/корп.1, 8,
  • Цветкова, 1-87,
  • Толбухина, 1,-34,
  • пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б,
  • пер. Хрустальный 5-10,
  • пер. Летняя, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29,
  • пер. 1-й Дачный, 4-12,
  • пер. Дачный, 8а
  • пер. Ипподромный, 10,
  • Золотой Берег, 1.

В работе до 17:00:

  • пров. Узкий, 5, 13, 14б,
  • Костанди, 3-8,
  • Амундсена, 1а-8,
  • Золотой Берег, 4-37,
  • Фонтанская дорога, 114-173,
  • пер. Амбулаторный, 2-17,
  • пер. Белякова, 1-4,
  • пер. Всеволода Змиенко, 1-7,
  • Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7,
  • Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рыболовная Балка, 3,
  • Дача Ковалевского, 142, 9
  • Линия, 1,
  • пер. 2-й Мичманский, 2
  • пер. Байдукова, 1-7,
  • пер. Леваневского, 1, 2, 2-я, 3/1, 11,
  • пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.

В работе до 17:00:

  • Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а,
  • Костанди, 5-25,
  • Куприна, 9а,
  • пер. 1-й Украинский, 1-11,
  • пер. 2-й Костанди, 1-15,
  • пер. 2-й Украинский, 1,2
  • пер. 3-й Костанди, 1/3-11,
  • Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22,
  • Семена Яхненко,
  • Хрустальная, 1,
  • Фонтанская дорога,
  • пер. Летний, 1-5

Центральный РЭС

В работе до 19:00:

  • Бреуса, 24-61/1а,
  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
  • Складская, 2,2/4,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-26,
  • Пишенина, 8-59,
  • Петра Лещенко, 83-106 -55б,
  • Млечная, 108, 109, 110,
  • пер. 1-й Ступенчатый, 10-18,
  • пер. Северный, 33-47,
  • Северная, 39-116,
  • 2-я Ползунова, 1-16,
  • пер. 1-й Ползунова, 12а, 19,
  • пер. Черновицкий, 1-20,
  • Маршала Бабаджаняна, 1-28,
  • Авиационная, 1, 1/корп.5,
  • Новая, 7,
  • Живописная (Скворцова), 2, 4, 15-22е,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Шота Руставели , 23, 35-53,
  • пер. Парашютный, 1а-8б,
  • пер. Рекордный, 1-7,
  • Академическая, 6,6а,6д,
  • Кленова, 4,6,11,13,
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 26/корп.4,
  • Герцена, 2,4а,5,9,
  • Ефимова, 2- 49,
  • пер. Герцена, 2-11, 51,
  • Багрицкого, 50-75,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Малиновского, 66-92,
  • Мраморная (Перовской Софии), 27-48,
  • Тимошенко Александра, 39,41,42 ,
  • Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26,
  • Косовского, 3-8,
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