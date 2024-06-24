Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 24 июня

В понедельник, 24 июня, в Одессе из-за текущих ремонтов сети произойдут плановые отключения света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
В работе до 10:00:
- Китобойная, 77,77в,
- Костанди,
- Фонтанская дорога, 36-165,
- Ляпидовского, 1-16,
- пер. Ванный
- пер. Приморский, 1-15,
- Хрустальная, 1-12,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18,
- Куприна, 9а,
- пер. 1-й Украинский, 1-11,
- пер. 2-й Костанди, 1-15,
- пер. 2-й Украинский, 1,2
- пер. 3-й Костанди, 1-11,
- Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22б,
- Бернардацци 8/корп.1, 8,
- Цветкова, 1-87,
- Толбухина, 1,-34,
- пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б,
- пер. Хрустальный 5-10,
- пер. Летняя, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29,
- пер. 1-й Дачный, 4-12,
- пер. Дачный, 8а
- пер. Ипподромный, 10,
- Золотой Берег, 1.
В работе до 17:00:
- пров. Узкий, 5, 13, 14б,
- Костанди, 3-8,
- Амундсена, 1а-8,
- Золотой Берег, 4-37,
- Фонтанская дорога, 114-173,
- пер. Амбулаторный, 2-17,
- пер. Белякова, 1-4,
- пер. Всеволода Змиенко, 1-7,
- Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7,
- Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рыболовная Балка, 3,
- Дача Ковалевского, 142, 9
- Линия, 1,
- пер. 2-й Мичманский, 2
- пер. Байдукова, 1-7,
- пер. Леваневского, 1, 2, 2-я, 3/1, 11,
- пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.
В работе до 17:00:
- Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а,
- Костанди, 5-25,
- Куприна, 9а,
- пер. 1-й Украинский, 1-11,
- пер. 2-й Костанди, 1-15,
- пер. 2-й Украинский, 1,2
- пер. 3-й Костанди, 1/3-11,
- Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22,
- Семена Яхненко,
- Хрустальная, 1,
- Фонтанская дорога,
- пер. Летний, 1-5
Центральный РЭС
В работе до 19:00:
- Бреуса, 24-61/1а,
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
- Складская, 2,2/4,
- Гранитная (Чернышевского), 1-26,
- Пишенина, 8-59,
- Петра Лещенко, 83-106 -55б,
- Млечная, 108, 109, 110,
- пер. 1-й Ступенчатый, 10-18,
- пер. Северный, 33-47,
- Северная, 39-116,
- 2-я Ползунова, 1-16,
- пер. 1-й Ползунова, 12а, 19,
- пер. Черновицкий, 1-20,
- Маршала Бабаджаняна, 1-28,
- Авиационная, 1, 1/корп.5,
- Новая, 7,
- Живописная (Скворцова), 2, 4, 15-22е,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Шота Руставели , 23, 35-53,
- пер. Парашютный, 1а-8б,
- пер. Рекордный, 1-7,
- Академическая, 6,6а,6д,
- Кленова, 4,6,11,13,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 26/корп.4,
- Герцена, 2,4а,5,9,
- Ефимова, 2- 49,
- пер. Герцена, 2-11, 51,
- Багрицкого, 50-75,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Малиновского, 66-92,
- Мраморная (Перовской Софии), 27-48,
- Тимошенко Александра, 39,41,42 ,
- Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26,
- Косовского, 3-8,