Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 24 червня

У понеділок, 24 червня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. Енергетики повідомляють адреси і тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
В роботі до 10:00:
- Китобійна, 77,77в,
- Костанді,
- Фонтанська дорога, 36-165,
- Ляпідєвського, 1-16,
- пров. Ванний,
- пров. Приморський, 1-15,
- Кришталева, 1-12,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18,
- Купріна, 9а,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 2-й Український, 1,2,
- пров. 3-й Костанді, 1-11,
- Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3-22б,
- Бернардацці 8/корп.1, 8,
- Квіткова, 1-87,
- Толбухіна, 1,-34,
- пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
- пров. Кришталевий 5-10,
- пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29,
- пров. 1-й Дачний, 4-12,
- пров. Дачний, 8а,
- пров. Іподромний, 10,
- Золотий Берег, 1.
В роботі до 17:00:
- пров. Вузький, 5, 13, 14б,
- Костанді, 3-8,
- Амундсена, 1а-8,
- Золотий Берег, 4-37,
- Фонтанська дорога, 114-173,
- пров. Амбулаторний, 2-17,
- пров. Бєлякова, 1-4,
- пров. Всеволода Змієнка, 1-7,
- Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7,
- Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рибальська Балка, 3,
- Дача Ковалевського, 142, 9
- Лінія, 1,
- пров. 2-й Мічманський, 2,
- пров. Байдукова, 1-7,
- пров. Леваневського, 1, 2, 2-а, 3/1, 11,
- пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.
В роботі до 17:00:
- Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а,
- Костанді, 5-25,
- Купріна, 9а,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 2-й Український, 1,2,
- пров. 3-й Костанді, 1/3-11,
- Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3-22,
- Семена Яхненка,
- Кришталева, 1,
- Фонтанська дорога,
- пров. Літній, 1-5
Центральний РЕМ
В роботі до 19:00:
- Бреуса, 24-61/1а,
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
- Складська, 2,2/4,
- Гранітна (Чернишевського), 1-26,
- Пішеніна, 8-59,
- Петра Лещенка, 83-106,
- Учнівська, 1-55б,
- Чумацька, 108, 109, 110,
- пров. 1-й Східчастий,10-18,
- пров. Північний, 33-47,
- Північна, 39а-116,
- 2-а Ползунова, 1-16,
- пров. 1-й Ползунова, 12а,19,
- пров. Чернівецький, 1-20,
- Маршала Бабаджаняна, 1-28,
- Авіаційна, 1, 1/корп.5, Нова, 7,
- Мальовнича (Скворцова), 2, 4, 15-22е,
- Поїздна, 5, 5а, 6, Шота Руставелі, 23, 35-53,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7,
- Академічна, 6,6а,6д,
- Кленова, 4,6,11,13,
- Добровольців (Маршала Говорова), 26/корп.4,
- Герцена, 2,4а,5,9, Єфимова, 2-49,
- пров. Герцена, 2-11, 51,
- Багрицького, 50-75,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Малиновського, 66-92,
- Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
- Тимошенка Олександра, 39,41,42,
- Буковецького (Фігнер Віри), 11-26,
- Косовського, 3-8,