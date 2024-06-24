Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 24 червня

Відключень світла 24 червня побільшає За даними НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 24 червня 2024 року, на Одещині, як і по всій Україні, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електрики протягом доби – з 00:00 до 24:00. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла в Одесі 22 червня: що змінюється у графіках? Згідно з оновленою сьогодні вранці, 22 червня 2024 року, інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок нічної атаки росіян графіки відключень світла в суботу почнуть діяти раніше. Крім того, низка вулиць в Одесі залишаться без світла до вечора через планові роботи. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ