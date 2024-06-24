Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 24 червня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 24 червня

У понеділок, 24 червня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. Енергетики повідомляють адреси і тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

В роботі до 10:00:

  • Китобійна, 77,77в,
  • Костанді,
  • Фонтанська дорога, 36-165,
  • Ляпідєвського, 1-16,
  • пров. Ванний,
  • пров. Приморський, 1-15,
  • Кришталева, 1-12,
  • Давида  Бурлюка  (Гаршина), 1-18,
  • Купріна, 9а,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Український, 1,2,
  • пров. 3-й Костанді, 1-11,
  • Соні Делоне провулок (пров. Гаршина),  3-22б,
  • Бернардацці 8/корп.1, 8,
  • Квіткова, 1-87,
  • Толбухіна, 1,-34,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
  • пров. Кришталевий 5-10,
  • пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29,
  • пров. 1-й Дачний, 4-12,
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Іподромний, 10,
  • Золотий Берег, 1.

В роботі до 17:00:

  • пров. Вузький, 5, 13, 14б,
  • Костанді, 3-8,
  • Амундсена, 1а-8,
  • Золотий Берег, 4-37,
  • Фонтанська дорога, 114-173,
  • пров. Амбулаторний, 2-17,
  • пров. Бєлякова, 1-4,
  • пров. Всеволода Змієнка, 1-7,
  • Дача Ковалевського,  1, 1б, 2/3, 3, 7,
  • Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рибальська Балка, 3,
  • Дача Ковалевського, 142, 9
  • Лінія, 1,
  • пров. 2-й Мічманський, 2,
  • пров. Байдукова, 1-7,
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2-а, 3/1, 11,
  • пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.

В роботі до 17:00:

  • Давида  Бурлюка  (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а,
  • Костанді, 5-25,
  • Купріна, 9а,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Український, 1,2,
  • пров. 3-й Костанді, 1/3-11,
  • Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3-22,
  • Семена Яхненка,
  • Кришталева, 1,
  • Фонтанська дорога,
  • пров. Літній, 1-5

Центральний РЕМ

В роботі до 19:00:

  • Бреуса, 24-61/1а,
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
  • Складська, 2,2/4,
  • Гранітна (Чернишевського), 1-26,
  • Пішеніна, 8-59,
  • Петра Лещенка, 83-106,
  • Учнівська, 1-55б,
  • Чумацька, 108, 109, 110,
  • пров. 1-й Східчастий,10-18,
  • пров. Північний, 33-47,
  • Північна, 39а-116,
  • 2-а Ползунова, 1-16,
  • пров. 1-й Ползунова, 12а,19,
  • пров. Чернівецький, 1-20,
  • Маршала Бабаджаняна, 1-28,
  • Авіаційна, 1, 1/корп.5, Нова, 7,
  • Мальовнича (Скворцова), 2, 4, 15-22е,
  • Поїздна, 5, 5а, 6, Шота Руставелі, 23, 35-53,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7,
  • Академічна, 6,6а,6д,
  • Кленова, 4,6,11,13,
  • Добровольців (Маршала Говорова), 26/корп.4,
  • Герцена, 2,4а,5,9, Єфимова, 2-49,
  • пров. Герцена, 2-11, 51,
  • Багрицького, 50-75,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Малиновського, 66-92,
  • Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
  • Тимошенка Олександра, 39,41,42,
  • Буковецького (Фігнер Віри), 11-26,
  • Косовського, 3-8,

 

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