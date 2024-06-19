Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июня

В среду, 19 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Большая Арнаутская,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33, 35, 37, 39, 41,
- пер. Ониловой, 13, 15, 15а, 17,
- Европейская (Екатерининская),
- Старорозничная, 16/18,16/корп.18, 20
- Малая Арнаутская 66, 68, 70, 72, 74, 76 , 66, 68,
- Пантелеймоновская, 76,
- Ришельевская, 64, 66, 68.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Левитана, 113а, 113Б, 114, 116,
- Василия Симоненко, 1, 11а.