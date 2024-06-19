Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июня

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июня

В среду, 19 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Большая Арнаутская,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33, 35, 37, 39, 41,
  • пер. Ониловой, 13, 15, 15а, 17,
  • Европейская (Екатерининская),
  • Старорозничная, 16/18,16/корп.18, 20
  • Малая Арнаутская 66, 68, 70, 72, 74, 76 , 66, 68,
  • Пантелеймоновская, 76,
  • Ришельевская, 64, 66, 68.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Левитана, 113а, 113Б, 114, 116,
  • Василия Симоненко, 1, 11а.
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