Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 червня

У середу, 19 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Велика Арнаутська,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41,
- пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17,
- Європейська (Катерининська),
- Старорізнична, 16/18,16/корп.18, 20,
- Мала Арнаутська 66, 68, 70, 72, 74, 76,
- Пантелеймонівська, 76,
- Рішельєвська, 64, 66, 68.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Левітана, 113а, 113Б, 114, 116,
- Василя Симоненка, 1, 11а.