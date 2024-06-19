Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 червня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 червня

У середу, 19 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Велика Арнаутська,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41,
  • пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17,
  • Європейська (Катерининська),
  • Старорізнична, 16/18,16/корп.18, 20,
  • Мала Арнаутська 66, 68, 70, 72, 74, 76,
  • Пантелеймонівська, 76,
  • Рішельєвська, 64, 66, 68.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Левітана, 113а, 113Б, 114, 116,
  • Василя Симоненка, 1, 11а.
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