Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 16 липня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 16 липня

У вівторок, 16 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська, 19 – 27,
  • 7-а Пересипська, 8-50,
  • Балтська дорога, 28,
  • Висоцького, 1, 5, 7, 9, 11,
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 – 103,
  • Жевахова гора, 3-61, 81,
  • Каришковського, 2 – 60,
  • Локомотивна, 1, 7-17, 21-27,
  • Ринкова, 7,
  • Семена Палія, 111, 109,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1- 44,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
  • пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Балтський, 2 -14,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19,
  • пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 -10,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1- 8,
  • пров. 8-й Балтський1-11,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 -10.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Василя Симоненка, 1,11а.
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