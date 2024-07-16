Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 16 липня

У вівторок, 16 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19 – 27,
- 7-а Пересипська, 8-50,
- Балтська дорога, 28,
- Висоцького, 1, 5, 7, 9, 11,
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 – 103,
- Жевахова гора, 3-61, 81,
- Каришковського, 2 – 60,
- Локомотивна, 1, 7-17, 21-27,
- Ринкова, 7,
- Семена Палія, 111, 109,
- пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1- 44,
- пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
- пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
- пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
- пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Балтський, 2 -14,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19,
- пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1 -10,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 7-й Чорноморський, 1- 8,
- пров. 8-й Балтський1-11,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 -10.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Василя Симоненка, 1,11а.